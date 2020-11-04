Один из обвиняемых по делу о сбитом малазийском «Боинге» впервые дал показания в суде

Фигурант дела MH17 заявил, что не служил в российской армии в 2014 году

Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил, что не состоял на службе в Вооруженных силах РФ в июле 2014 года, а также не имел никаких контактов с российскими должностными лицами, видеозапись показаний фигуранта дела транслировалась на заседаниях суда в Нидерландах во вторник.

Во вторник в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении малайзийского Boeing. Защита Пулатова продемонстрировала в ходе заседания видеозаписи, где подзащитный отвечает на вопросы адвокатов, а также гособвинения Нидерландов.

"Нет, из вооруженных сил Российской Федерации я был уволен 30 июля 2008 года. То есть прошло уже шесть лет (к 2014 году – ред.)", - сказал Пулатов, отвечая на вопрос прокуратуры о том, состоял ли на военной службе в РФ в период с июня по август 2014 года.



Россиянин также ответил отрицательно на вопрос, входил ли он или его подразделения в состав ВС РФ. "Нет, это были подразделения ДНР, и они комплектовались добровольцами, как из числа местных жителей, это ополченцы, так и добровольцами из других стран – и Азербайджан, и Казахстан, и Эстония, и Германия и другие страны", - сообщил обвиняемый.Он также заявил, что ни с кем "из каких-либо должностных лиц или еще с кем-то из РФ связь не поддерживал".Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

Источник: РИА Новости