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Четыре смерти от передозировки: перепутали героин с более мощным наркотиком

14:30 04.11.2020 Фото: pixabay.com
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Не рассчитали дозу.

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Четверо томичей погибли, перепутав героин с более мощным наркотиком

Четыре человека погибли в селе Каргасок Томской области, перепутав героин с более мощным наркотиком. Они не рассчитали дозу, сообщает УМВД России по Томской области Николай Абрашкин.

«По Каргаску приобретали, возможно, как героин, потому что даже лица, которые торгуют, не всегда знают, каким именно наркотиком они торгуют. Поэтому я думаю, что приобретали героин, а получилось, что продали фентанил, и они не рассчитали дозу», — приводит издание слова наркополицейского.

Кроме того, Николай Абрашкин добавил, что за девять месяцев 2020 года в Томской области зарегистрировано 796 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 625 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

героин наркотики насмерть фентанил
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От редакции

Как бороться с наркоманами?

Эрвин, 04 ноября 2020 14:54
НВР:
Учитывая кто их крышует -никак. Пусть будет естественный отбор. Занимайтесь больше своими детьми и не будет спроса на вещества, изменяющие сознание.

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