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Назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России эксперт Роспотребнадзора

13:00 04.11.2020 Фото: pixabay.com
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Во многом его продолжительность зависит от того, насколько каждый ответственно и сознательно подходит к соблюдению мер предосторожности.

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Ситуация с коронавирусом сложная
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России эксперт РоспотребнадзораКакая ситуация с COVID-19 будет в ближайшие месяцы, ответила ВОЗЕщё 344 новостей

Суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России к весне, вероятно, снизится до показателей, которые были минувшим летом, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом", - сказал Горелов.

Он отметил, что процесс стабилизации ситуации займет определенное время. Во многом его продолжительность зависит от того, насколько каждый ответственно и сознательно подходит к соблюдению мер предосторожности.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила РИА Новости, что на пике заболеваемости COVID-19 в России может быть 20 тысяч новых случаев инфицирования в сутки, после чего, вероятно, начнется процесс стабилизации ситуации.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
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