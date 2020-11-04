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Стрелял коммерсантам в головы: дали 25 лет «строгача» убийце двух бизнесменов

13:30 04.11.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчина, которому сейчас 57 лет, в конце 2001 года придумал план разбойного нападения на предпринимателя, занимавшегося обменом валюты.

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Житель Алтайского края признан виновным в убийстве двух предпринимателей, совершенном в начале 2000-х годов

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего гражданина, осужденного к длительному лишению свободы (24,5 года) за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем).

Следствием и судом установлено, что в конце 2001 года осужденный с целью завладения денежными средствами жителя города Барнаула, занимавшегося обменом валюты, придумал план разбойного нападения на предпринимателя. Для реализации задуманного, он назначил встречу с мужчиной для якобы обсуждения вопроса оказания услуг по физической защите. После того, как мужчина подъехал на своем автомобиле «Мерседес» к заранее оговоренному месту, злоумышленник, используя эффект неожиданности, сел на заднее сидение транспортного средства и из пистолета произвел два выстрела в голову потерпевшего. Забрав денежные средства в размере 15 тысяч долларов США, он отбуксировал автомобиль «валютчика» в район одного из заводов города, после чего скрылся, воспользовавшись похищенным по своему усмотрению.

Кроме того, в 2003 году осужденный познакомился с предпринимателем города Барнаула, и, воспользовавшись доверительными отношениями, занял у него 240 тысяч рублей. От нового знакомого он узнал, что житель города Новосибирска задолжал ему 5000 долларов США, после чего предложил свои услуги по урегулированию ситуации с возвратом долга. Как только предприниматель выехал в Новосибирск, злоумышленник, не желавший отдавать свой долг, разработал план, согласно которому встретил его в условленном месте и, также используя эффект неожиданности, в автомобиле потерпевшего из огнестрельного оружия произвел выстрел в голову. С целью сокрытия следов преступления, он закопал тело мужчины в лесном массиве Новосибирской области, после чего скрылся.

Благодаря грамотной работе следственно-оперативной группе по раскрытию и расследованию преступлений «прошлых лет», удалось установить причастного к совершению убийств предпринимателей и привлечь его к уголовной ответственности.

Злоумышленник с 2009 года отбывает наказание за совершение похищения, разбои и бандитизм. В ходе расследования уголовного дела он вину не признал, однако следствию удалось собрать достаточные доказательства, подкрепленные рядом судебных экспертиз, показаниями свидетелей и иными следственными действиями. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил мужчину к 25 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Источник: altai-krai.sledcom.ru

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