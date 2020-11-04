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Торговавшую детьми суррогатную мать заочно арестовал суд

15:15 04.11.2020 Фото: pixabay.com
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Она объявлена в международный розыск.

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Суррогатная мать с Украины заочно арестована в Москве по делу о торговле детьми

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданку Украины Ирину Когут в рамках уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей.  Украинка объявлена в международный розыск.

"В отношении обвиняемой Когут Ирины избран заочный арест на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ по п. "в" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Она объявлена в международный розыск", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

По данным следствия, Когут в рамках программы суррогатного материнства родила трех детей и продала их заказчику с Филиппин. "В 2014 году Когут родила двойню, а в 2016 году еще одного ребенка, однако в свидетельства о рождении детей она внесла заведомо ложные сведения и принимала участие в транспортировке младенцев на Филиппины", - уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он добавил, что вину Когут не признает.

По делу арестованы семь фигурантов, еще один заключен под домашний арест. Основной фигурант, Константин Свитнев, объявлен в федеральный розыск и находится в Праге.

Арестованные обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление. Ранее сообщалось, что СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области. Первое уголовное дело было возбуждено в январе по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми") по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

Как сообщала ранее ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. Следственными органами также было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.

Источник: ТАСС

розыск суррогатная мать торговля детьми
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