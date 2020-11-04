Сколько пациентов скончалось от ковида за сутки на 4 ноября в регионе, стало известно

Всего в Новосибирской области сделано 740 602 теста на коронавирус.

COVID-19 пришел надолго

По данным оперативного штаба на утро 4 ноября в регионе зарегистрировано 18 025 случаев инфицирования коронавирусом (+181 за минувшие сутки), в том числе у 1 151 ребенка. 14 820 человек выздоровели (+172 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 79 лет и женщины в возрасте 83 года и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 603 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 114 человек. На ИВЛ – 33 пациента.

Всего госпитализированы 52 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 884.

В больницы районов области госпитализированы 1 627 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 740 602 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 823 жителя области, 55 957 человек сняты с меднаблюдения.

Источник: Оперштаб НОС по коронавирусу