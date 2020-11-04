Кому досрочно назначат пенсию в 2021 году, рассказал эксперт

Неизменным – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – остался пенсионный возраст для назначения накопительной пенсии и пенсии, которая была сформирована из добровольных взносов граждан и их работодателей.

Эксперт рассказал, кому в 2021 году могут досрочно назначить пенсию

Право на досрочные пенсии в следующем году получат люди, работающие на особо тяжелых и опасных рабочих местах, а также занятые в наиболее важных для общества сферах. С повышением пенсионного возраста появился и ряд новых категорий, которым положен более ранний выход на пенсию –это некоторые предпенсионеры и многодетные матери, рассказал агентству "Прайм" глава Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

По его словам, право на досрочное назначение страховой пенсии в будущем году получат люди, работающие на особо тяжелых, вредных и опасных рабочих местах. Например, работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли. Существует два списка "профессиональной вредности" (так называемые списки №1 и 2) – профессий, работникам которых дают право на льготную досрочную пенсию.

Досрочно пенсию назначают людям, занятым в особо важных для общества сферах: педагогам, медикам, артистам и т.д.

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют некоторые россияне по социальным мотивам и состоянию здоровья. Это родители и опекуны детей-инвалидов, многодетные матери, инвалиды, люди, работающие на Крайнем Севере и приравненных к ним территориях, представители коренных малочисленных народов Севера. Сюда же относятся ликвидаторы радиационных и техногенных катастроф и испытаний.

По словам Биезбардиса, c повышением пенсионного возраста появился целый ряд новых категорий, которым положен более ранний выход на пенсию.

Так, досрочная пенсия положена предпенсионерам, которым до пенсии остается два года в том случае, если они отработали 20 или 25 лет (соответственно, мужчины или женщины), и они не могут найти работу после увольнения. Для ее назначения в данном случае нужна справка из центра занятости, подтверждающая статус.

Также досрочная пенсия возможна для многодетных матерей — срок выхода на пенсию зависит от числа детей. Например, женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя детьми — на 4 года раньше. Если у женщины от пяти детей и больше – в 50 лет. Cтаж должен быть при этом не менее пятнадцати лет. Кроме того, в 50 лет могут выйти на пенсию женщины с двумя и более детьми, работавшие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях.

Обратиться за досрочной пенсией на два года раньше установленного законом пенсионного возраста могут и люди с большим страховым стажем – для женщин не менее 37 лет и для мужчин – не менее 42 лет. Но только после наступления 55 и 60 лет.

"Неизменным – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – остался пенсионный возраст для назначения накопительной пенсии и пенсии, которая была сформирована из добровольных взносов граждан и их работодателей", — напомнил эксперт.

Источник: 1prime.ru