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Жестокую драку устроили активисты Black Lives Matter возле Белого дома

14:00 04.11.2020 Фото: pixabay.com
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3 ноября в США — день всеобщих выборов.

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У Белого дома начались драки с протестующими

Полицейские столкнулись с протестующими представителями движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») у Белого дома. Об этом сообщает The Sun.

Столкновения начались незадолго до закрытия участков на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне, которая находится прямо напротив Белого дома. В результате одного человека задержали.

На видео, опубликованном пользователем Twitter Brendan Gutenschwager, видно, как люди в неоновых масках начинают избивать молодого человека, который что- с ними обсуждал. Отмечается, что данная потасовка также произошла на Black Lives Matter Plaza.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

выборы протесты сша Дональд Трамп Джо Байден
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