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Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров женится: невеста Мария похвалилась помолвочным кольцом

16:18 04.11.2020 Фото: instagram.com/yourmaria
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Наследник певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров решил жениться - он сделал предложение своей возлюбленной Марии.

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Возлюбленная сына Орбакайте опубликовала фото с помолвочным кольцом

Радостной новостью избранница 22-летнего внука Примадонны поделилась с подписчиками на своей странице в социальной сети Instagram. Наверняка, в ближайшее время Байсаров сообщит о свадьбе. Возлюбленная сына Орбакайте опубликовала фото с помолвочным кольцом, также она выложила снимок, где нежно обнимает любимого.

Девушка получила много поздравлений от друзей в комментариях, они пожелали счастья влюбленным.


Отметим, что пару давно подозревали в романе, но Байсаров предпочитал никак не комментировать личную жизнь. Избранница молодого человека является студенткой МГИМО, а он на днях окончил частный колледж в Оксфорде. На данный момент звездный наследник занимается видео- и фото.

Источник: 7mednews

подарил кольцо помолвка решил жениться сделал предложение Кристина Орбакайте Дени Байсаров
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