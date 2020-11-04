Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров женится: невеста Мария похвалилась помолвочным кольцом

Возлюбленная сына Орбакайте опубликовала фото с помолвочным кольцом

Радостной новостью избранница 22-летнего внука Примадонны поделилась с подписчиками на своей странице в социальной сети Instagram. Наверняка, в ближайшее время Байсаров сообщит о свадьбе. Возлюбленная сына Орбакайте опубликовала фото с помолвочным кольцом, также она выложила снимок, где нежно обнимает любимого.

Девушка получила много поздравлений от друзей в комментариях, они пожелали счастья влюбленным.



Отметим, что пару давно подозревали в романе, но Байсаров предпочитал никак не комментировать личную жизнь. Избранница молодого человека является студенткой МГИМО, а он на днях окончил частный колледж в Оксфорде. На данный момент звездный наследник занимается видео- и фото.

Источник: 7mednews