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Едва не погибла при теракте в Вене певица из России

13:02 04.11.2020 Фото: © instagram.com/aidagarifullina
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В понедельник вечером в столице Австрии неизвестные произвели серию нападений, одной из целей боевиков стала синагога.

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Российская певица едва не погибла при теракте в Вене

Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина чуть не погибла во время теракта в Вене, сообщает "Пятый канал".

"Мы услышали стрельбу, находясь в ресторане. Всех срочно загнали внутрь, попросили подняться на второй этаж и спрятаться", — рассказала она.
Певице удалось затем скрыться в квартире знакомых. По словам Гарифуллиной, ничто не предвещало беды, в последний день перед локдауном в Австрии на улице было много людей. Россиянка отдыхала с близкими людьми, когда вдруг раздались выстрелы и крики. Она уточнила, что все произошло очень быстро, многолюдные улицы опустели, а Вену оцепили.

В понедельник вечером в столице Австрии неизвестные произвели серию нападений, одной из целей боевиков стала синагога. Власти страны назвали случившееся терактом. Один нападавший был убит, полиция разыскивает его сообщников.

В результате происшествия погибли пять человек, в том числе сам нападавший. Более 20 человек пострадали. Позже стало известно, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.

Вена певица теракт Аида Гарифуллина
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