«Кто жених?»: Кристина Асмус выложила свежее фото в свадебном платье. Подписчики недоумевают

Актриса выглядит счастливой и улыбается в камеру.
«Сама в шоке», — написала под фотографией звезда в Instagram.
Многочисленные фанаты были удивлены такому образу кумира, ведь она буквально на днях получила официальный развод. Артистка развелась с комиком Гариком Харламовым. Поклонники поздравили Асмус с началом нового этапа в жизни и написали, что свадебное платье ей очень идет.
«Богиня»; «Кто жених?»; «Ну какова невестушка то, а! Красота неземная»; «Выглядит счастливой», — написали пользователи.
Напомним, что на прошлой неделе СМИ сообщили, что звездная пара официально развелась.
Ранее юморист признался, что причиной их расставания стало охлаждение дру к другу, они почти перестали общаться, былые чувства куда-то ушли.
Асмус и Харламов поженились в 2013 году, у них родилась дочь Настя. Этим летом супруги сообщили о разводе.
Источник: 7mednews