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«Кто жених?»: Кристина Асмус выложила свежее фото в свадебном платье. Подписчики недоумевают

18:25 04.11.2020 Фото: instagram.com/asmuskristina
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Знаменитая артистка Кристина Асмус разместила на своей странице в социальной сети кадр, в котором она предстала в свадебном наряде. Знаменитость запечатлелась прямо у входа в ЗАГС.

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На Асмус надето белое пышное платье и такого же цвета накидка, в руках она держит букет невесты и шарики

Актриса выглядит счастливой и улыбается в камеру.

«Сама в шоке», — написала под фотографией звезда в Instagram.

Многочисленные фанаты были удивлены такому образу кумира, ведь она буквально на днях получила официальный развод. Артистка развелась с комиком Гариком Харламовым. Поклонники поздравили Асмус с началом нового этапа в жизни и написали, что свадебное платье ей очень идет.

«Богиня»; «Кто жених?»; «Ну какова невестушка то, а! Красота неземная»; «Выглядит счастливой», — написали пользователи.

Напомним, что на прошлой неделе СМИ сообщили, что звездная пара официально развелась.

Ранее юморист признался, что причиной их расставания стало охлаждение дру к другу, они почти перестали общаться, былые чувства куда-то ушли.

Асмус и Харламов поженились в 2013 году, у них родилась дочь Настя. Этим летом супруги сообщили о разводе.

Источник: 7mednews

после развода свадебное платье фото у ЗАГСа Кристина Асмус Гарик Харламов
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