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"Заработка не хватает": вкалывает на трех работах жена Ефремова

13:45 04.11.2020 Фото: svadba1000.ru
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Актёр не успел вовремя подать налоговую декларацию, и теперь его счета заблокированы.

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Пятой женой Михаила стала Софья Кругликова. Она родила мужу троих детей

ФНС заблокировала все счета Ефремова из-за неоформленной декларации и не уплаченных вовремя налогов. Его супруга Софья Кругликова была вынуждена устроиться на работу для того, чтобы содержать семью. Об этом ФАН рассказал адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин.

«Софья пошла работать сейчас, — говорит он. — Но ее заработка, естественно, не хватает на семью. У нее только трое детей. Друзья помогают. Но насколько я знаю, вопрос со счетами сейчас пытаются решить. У нас блокируют быстро, а восстанавливать придется долго».

Ранее ФАН писал, что, находясь еще под домашним арестом, Михаил Ефремов оплатил все долги, которые у него числились за судебными приставами. Но долг перед ФНС всплыл, когда он уже был в СИЗО и физически не смог этого сделать.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения и с остатками наркотиков в крови сел за руль своего Jeep Grand Cherokee и на огромной скорости протаранил фургон 57-летнего курьера Сергея Захарова. От полученных травм Захаров скончался несколько часов спустя. Ефремов был осужден на восемь лет заключения, но на апелляции ему «скостили» срок на полгода.

Источник: riafan.ru

актер ДТП насмерть пьяный за рулем Софья Кругликова
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От редакции

Выживут?

Аноним, 04 ноября 2020 14:00
А как другие жены? Ничего страшного,придётся наконец-то поработать.

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