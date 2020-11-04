Полыхал новенький торговый павильон «Фуд Мастер» в Микрорайоне Бердска. Подожгли

На место пожара прибыли две автоцистерны, 8 пожарных локализовали возгорание за две минуты

Горел новый торговый павильон быстрого питания «Фуд Мастер» в ночь на 4 ноября в Микрорайоне Бердска. Киоск готовили к открытию.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник пожарной охраны Тихон Фроловский, сообщение о том, что в районе дома №25 в Микрорайоне что-то горит поступило 4 ноября в 3.52. Через три минуты на место прибыли две автоцистерны и 8 человек личного состава. Пожар был локализован через две минуты. Разборка и проливка продолжались до 4.55.

-Горел торговый павильон. Дощатый, 6 на 4, внутри обшит ДВП, снаружи — сайдингом. Кровля — мелаллопрофиль на деревянной обрешетке. Площадь пожара составила 13 квадратных метров. Сгорело холодильное оборудование, повреждены стены и потолок. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются. Предположительно, мог быть поджог, - отметил Тихон Фроловский.

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