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Села в попутку: Отправил в колонию на 20 лет насильника и убийцу мамы двоих детей водителя грузовика суд

13:41 04.11.2020 Фото: pixabay
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При обыске в доме злоумышленника полицейские обнаружили свыше 20 килограммов наркотического средства марихуана.

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                                                                                                            Неоценимую помощь оказали и очевидцы.

«Раскрыть резонансное особо тяжкое преступление удалось благодаря профессиональным действиям сотрудников Главного управления МВД России по Иркутской области и неравнодушию местных жителей.

Информация об исчезновении молодой женщины поступила от родственников в дежурную часть полиции вечером 23 мая. Полицейские установили, что 25-летняя иркутянка добиралась из областного центра до села Еловка на попутном транспорте, но до места назначения так и не добралась.

На протяжении нескольких дней ориентировка распространялась в средствах массовой информации. Сотрудниками полиции совместно с волонтерами проводились поисковые мероприятия. Установлением обстоятельств исчезновения женщины занимались порядка 100 человек, среди которых сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные, инспекторы ГИБДД, волонтеры-поисковики.

Неоценимую помощь оказали и очевидцы. Двое неравнодушных жителей области, увидев информацию в социальных сетях, немедленно обратились в полицию. Один из заявителей подвозил женщину до поселка Урик, что позволило сократить географию поиска. Другой мужчина сообщил, что, возможно, видел транспортное средство, в которое садилась разыскиваемая. Чтобы максимально точно установить грузовик и не допустить ошибки, полицейским предстояло найти его из почти тысячи аналогичных автомобилей, зарегистрированных в области. Менее чем за сутки машина была установлена, после чего сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего ранее не судимого жителя Иркутска.

По оперативным данным, предполагаемый злоумышленник согласился подвезти женщину, которая останавливала на дороге попутный транспорт. Проехав несколько километров, водитель свернул в лесной массив, где совершил изнасилование и убийство попутчицы. После чего спрятал тело и завладел ее имуществом.

При обыске в доме злоумышленника полицейские обнаружили свыше 20 килограммов наркотического средства марихуана.

За совершение указанных преступлений следственными органами СУ СК России предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, сопряженное с изнасилованием), частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, перевозка, хранение наркотических средств).

Сегодня Иркутский областной суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.

попутка убийство
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