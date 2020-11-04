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Есть угроза взрыва: захватил заложников в квартире неизвестный

14:14 04.11.2020
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Сейчас подъезд жилого дома оцеплен, жильцов не эвакуировали.

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Подъезд жилого дома оцеплен, жильцов не эвакуировали

По данным источника, злоумышленник утверждает, что него есть взрывные устройства.
Неизвестный злоумышленник захватил заложников в квартире на севере Москвы и угрожает устроить взрыв, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"По адресу Головинское шоссе, д. 8, к. 1 неизвестный удерживает в одной из квартир заложников. Злоумышленник утверждает, что него есть взрывные устройства и он намерен их взорвать", - сказал собеседник агентства.

Сколько именно людей удерживают в квартире, выясняется.

Сейчас подъезд жилого дома оцеплен, жильцов не эвакуировали. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Источник: ТАСС

"захват" бомба заложники
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