Появились предварительные результаты голосования на выборах главы США

По прогнозам экспертов и аналитиков, на выборах в США победит тот, кто захватит лидерство в так называемых "колеблющихся штатах".

Опубликованы предварительные результаты президентских выборов в США

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов, свидетельствуют предварительные результаты.

Президент Дональд Трамп лидирует в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16 выборщиков), Северной Каролине (15) и Висконсине (10). Демократ Джо Байден лидирует в Неваде (6 выборщиков). Также Трамп лидирует на Аляске (3 выборщика).

Всего у Байдена, по оценке Fox News, 238 выборщиков, у Трампа 213, и оба они сохраняют реальные шансы на избрание.