04.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Появились предварительные результаты голосования на выборах главы США

14:21 04.11.2020 Фото: © REUTERS / Rachel Wisniewski
1 0

По прогнозам экспертов и аналитиков, на выборах в США победит тот, кто захватит лидерство в так называемых "колеблющихся штатах".

% name% title
Опубликованы предварительные результаты президентских выборов в США

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов, свидетельствуют предварительные результаты.
Президент Дональд Трамп лидирует в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16 выборщиков), Северной Каролине (15) и Висконсине (10). Демократ Джо Байден лидирует в Неваде (6 выборщиков). Также Трамп лидирует на Аляске (3 выборщика).
Всего у Байдена, по оценке Fox News, 238 выборщиков, у Трампа 213, и оба они сохраняют реальные шансы на избрание.

выборы президент сша Дональд Трамп Джо Байден
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Трамп победит?

Аноним, 04 ноября 2020 15:31
НВР:да

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Не знаю, жив муж или нет": Три дня не могут узнать о здоровье 73-летнего пациента в ковидном госпитале его родные в Бердске
16:35 04-11-2020
БердскФото дня: Завалили пустыми бутылками остановку "Вега-1" под листовкой "Бердск против свалки" дачники
16:32 04-11-2020
Фото дня: Завалили пустыми бутылками остановку
Умеют ли дорожные камеры штрафовать за непристегнутый ремень, стало известно
16:30 04-11-2020
Умеют ли дорожные камеры штрафовать за непристегнутый ремень, стало известно
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров женится: невеста Мария похвалилась помолвочным кольцом
16:18 04-11-2020
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров женится: невеста Мария похвалилась помолвочным кольцом
Жестко износиловал маленькую дочку своей возлюбленной пьяный рецидивист
16:15 04-11-2020
Жестко износиловал маленькую дочку своей возлюбленной пьяный рецидивист
Когда меняют зимнюю резину и какие шины выбирают, рассказали сибиряки
16:06 04-11-2020
Когда меняют зимнюю резину и какие шины выбирают, рассказали сибиряки
Лист ожидания: запустили новую опцию для покупки билетов на поезда РЖД
16:00 04-11-2020
Лист ожидания: запустили новую опцию для покупки билетов на поезда РЖД
БердскНедорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме 2
15:53 04-11-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Жуткое ДТП: Вылетели из автомобиля мать с 2-летним малышом при столкновении двух иномарок
15:45 04-11-2020
Жуткое ДТП: Вылетели из автомобиля мать с 2-летним малышом при столкновении двух иномарок
Новый год-2021 на МКС: чем будут кормить космонавтов?
15:44 04-11-2020
Новый год-2021 на МКС: чем будут кормить космонавтов?