Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов, свидетельствуют предварительные результаты.
Президент Дональд Трамп лидирует в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16 выборщиков), Северной Каролине (15) и Висконсине (10). Демократ Джо Байден лидирует в Неваде (6 выборщиков). Также Трамп лидирует на Аляске (3 выборщика).
Всего у Байдена, по оценке Fox News, 238 выборщиков, у Трампа 213, и оба они сохраняют реальные шансы на избрание.
Появились предварительные результаты голосования на выборах главы США
По прогнозам экспертов и аналитиков, на выборах в США победит тот, кто захватит лидерство в так называемых "колеблющихся штатах".
Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов, свидетельствуют предварительные результаты.
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От редакции
Трамп победит?
Аноним, 04 ноября 2020 15:31
НВР:да
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