Лист ожидания: запустили новую опцию для покупки билетов на поезда РЖД

РЖД запустили новую опцию для покупки билетов

РЖД запустили опцию отслеживания появившихся свободных мест, так называемый wait list, на поезда с уже раскупленными билетами, эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Появление сервиса РЖД анонсировали ранее. Свободные места появляются в случае отказа пассажиров от поездки или добавления большего числа вагонов в состав.

Кнопка "отслеживать билеты" появилась в приложении РЖД в графе у поезда рядом со словами "мест нет".

Как пояснили в пресс-службе РЖД, компания регулярно занимается улучшением приложения, одним из нововведений стала данная опция.

Говоря о принципе работы новой опции, в РЖД объяснили, что если пассажир не нашел билет на на нужную дату и направление, он может выбрать опцию отслеживания билетов и система сама подскажет, если в продаже появятся свободные места.

Покупатель может выбрать галочками тип вагона (плацкарт, купе и так далее) и диапазон цены билета, который его устроит - "от" и "до". В случае появления билетов пассажиру придет push-уведомление из приложения. Приоритетности среди подавших заявку на "свободный билет" не предусмотрено, поэтому билет достанется тому, кто его раньше оформит.

Сама опция отслеживания билетов является бесплатной. В РЖД добавили, что билеты можно оплатить как деньгами, так и бонусами.