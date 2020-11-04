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"К черту Трампа": Протестующие требуют отставки президента в США

15:30 04.11.2020 Фото: © t.me/rianovostiAmerica
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На улицах наблюдаются усиленные патрули полиции. Ряд зданий огорожены железным забором.

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Протестующие в Нью-Йорке потребовали отставки Трампа

Протестующие в центре Нью-Йорка потребовали отставки президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса, передает корреспондент РИА Новости.
Группа протестующих, обнаруженная корреспондентом РИА Новости, собралась в районе парка Юнион-сквер. Несколько десятков человек скандируют речевки против действующего президента.
Слышатся возгласы: "К черту Трампа", "Нет фашистским США", "Трамп крадет наши выборы", "Трамп не мой президент", "Трамп, Пенс, уходите сейчас".

В толпе видны транспаранты "Black Lives Matter". За демонстрантами наблюдает полицейский вертолет.

В целом ситуация в Нью-Йорке спокойная. На улицах наблюдаются усиленные патрули полиции. Ряд зданий огорожены железным забором. В частности, небоскреб Trump Tower на Пятой авеню огражден двойным забором.
Ситуация на Таймс-сквер также спокойная. Небольшая группа людей наблюдает за подсчетом голосов на большом экране.
Третьего ноября в США прохошли выборы президента. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Источник: РИА Новости

выборы президент протесты сша Дональд Трамп Джо Байден
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