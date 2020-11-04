"К черту Трампа": Протестующие требуют отставки президента в США

Протестующие в Нью-Йорке потребовали отставки Трампа

Протестующие в центре Нью-Йорка потребовали отставки президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса, передает корреспондент РИА Новости.

Группа протестующих, обнаруженная корреспондентом РИА Новости, собралась в районе парка Юнион-сквер. Несколько десятков человек скандируют речевки против действующего президента.

Слышатся возгласы: "К черту Трампа", "Нет фашистским США", "Трамп крадет наши выборы", "Трамп не мой президент", "Трамп, Пенс, уходите сейчас".



В толпе видны транспаранты "Black Lives Matter". За демонстрантами наблюдает полицейский вертолет.В целом ситуация в Нью-Йорке спокойная. На улицах наблюдаются усиленные патрули полиции. Ряд зданий огорожены железным забором. В частности, небоскреб Trump Tower на Пятой авеню огражден двойным забором.Ситуация на Таймс-сквер также спокойная. Небольшая группа людей наблюдает за подсчетом голосов на большом экране.Третьего ноября в США прохошли выборы президента. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Источник: РИА Новости