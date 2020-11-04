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SOS: Экстренное предупреждение о погоде для жителей Бердска

14:53 04.11.2020 Фото: pixabay.com
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Соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

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Соблюдайте скоростной режим и дистанцию

ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом неблагоприятных метеорологических явлений.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 05.11 по Новосибирской области ожидается снег, мокрый снег, сильные метели, гололедные явления, отложения мокрого снега, усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы до 25 м/с.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).

ГУ МЧС по Новосибирской области рекомендует жителям и автомобилистам города Новосибирска и Новосибирской области по возможности отказаться от загородных поездок на автомобиле без особой необходимости. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны, под действием осадков возможно налипание мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «112», в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999.

метель прогноз погоды штормовое предупреждение
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