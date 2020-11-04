Зрители боятся: отменил все спектакли оперный театр в Новосибирске

Балеты, заявленные в афише с 5 ноября по 21 ноября включительно, покажут в январе и феврале 2021 года

Артисты Новосибирского театра оперы и балета отправлены на карантин из-за случаев COVID-19

Уважаемые зрители!

Балеты, заявленные в афише с 5 ноября по 21 ноября (включительно), будут показаны в январе и феврале 2021 года.

Несмотря на то, что НОВАТ остаётся одним из самых надежных мест в Новосибирске с точки зрения ковид-безопасности, и невзирая на все предпринимаемые в театре жёсткие меры по предотвращению распространения инфекции, тем не менее, среди новосибирской публики нарастают опасения, которые подогреваются рядом недобросовестных СМИ. Результатом этого стал беспрецедентно низкий уровень продаж билетов на балетные спектакли. НОВАТ не может позволить артистам работать на сцене перед полупустым залом. В связи с этим, руководство НОВАТа вынуждено было принять непростое решение о переносе ранее заявленных ноябрьских балетных спектаклей.

График переносов будет опубликован на официальном сайте и в соцсетях театра 6 ноября.

Приобретённые ранее билеты действительны на новые даты. Приносим извинения за доставленные неудобства.