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Насмерть отравилась угарным газом влюбленная пара в гараже

17:19 04.11.2020 Фото: pixabay.com
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Следственные органы напоминают об опасности нахождения в закрытом пространстве при работающем двигателе автомобиля. Прогревая двигатель, необходимо обеспечить доступ воздуха в помещение гаража, открыв его двери.

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Предварительная версия их смерти – отравление угарным газом

1 ноября 2020 года в Намском и Сунтарском районах республики в гаражах обнаружены тела четырех местных жителей, которые, по предварительным данным, погибли вследствие воздействия угарного газа от работающих двигателей автомобилей.

В Сунтарском районе обнаружены тела супругов – мужчины 1984 и женщины 1990 годов рождения. Сотрудниками следственно-оперативной группы произведен осмотр места происшествия и тел погибших. Изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причин произошедшего.

В Намском районе при аналогичных обстоятельствах в салоне автомобиля «Тойота-Ипсум» обнаружены тела двух женщин 1969 и 1976 годов рождения. Предварительная версия их смерти – отравление угарным газом.

По данным фактам следователи проводят процессуальные проверки. Для установления причин смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решениея.

Следственные органы напоминают жителям республики об опасности нахождения в закрытом пространстве при работающем двигателе автомобиля. Прогревая двигатель, необходимо обеспечить доступ воздуха в помещение гаража, открыв его двери.

По окончании эксплуатации транспортного средства и его постановке в гараж во избежание трагедии необходимо заглушить двигатель, предотвратив выработку выхлопных газов автомобиля.

гараж насмерть отравление угарный газ
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