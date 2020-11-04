День антирекорда Дня единства России: Заболели коронавирусом 19 768 россиян и 389 смертей за сутки на 4 ноября

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 15 567 человек

Зафиксирована первая в мире смерть после повторного случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 19 768 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 937 (25,0%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%



2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%3. Чеченская Республика, Свердловская область, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский АО 0,7%

Нарастающим итогом выявлено 1 693 454 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 15 567 человек:

Москва – 3852

Санкт-Петербург – 527

Московская область – 422

Воронежская область – 407



Нижегородская область – 321Ростовская область – 298Красноярский край – 292Саратовская область – 288Самарская область – 284Свердловская область – 282Иркутская область – 278Республика Коми – 253Ставропольский край – 249Забайкальский край – 245Ульяновская область – 243Кемеровская область – 234Орловская область – 227Калининградская область – 225Республика Крым – 220Оренбургская область – 216Архангельская область – 207Мурманская область – 205Ярославская область – 203Республика Башкортостан – 200Удмуртская Республика – 183Волгоградская область – 181Республика Бурятия – 180Новосибирская область – 172Севастополь – 165Омская область – 163Курская область – 151Алтайский край – 147Пензенская область – 145Брянская область – 139Республика Калмыкия – 134Челябинская область – 127Республика Саха (Якутия) – 127Ханты-Мансийский автономный округ – 125Ямало-Ненецкий автономный округ – 124Республика Алтай – 116Владимирская область – 115Пермский край – 115Вологодская область – 114Приморский край – 114Тверская область – 113Республика Чувашия – 108Республика Тыва – 107Хабаровский край – 105Ленинградская область – 97Калужская область – 96Республика Хакасия – 96Тюменская область – 94Еврейская автономная область – 94Тульская область – 93Курганская область – 93Липецкая область – 86Рязанская область – 84Карачаево-Черкесская Республика – 83Республика Дагестан – 81Томская область – 81Белгородская область – 74Ивановская область – 74Тамбовская область – 74Астраханская область – 69Кировская область – 69Республика Адыгея – 67Амурская область – 63Новгородская область – 60Краснодарский край – 53Республика Мордовия – 49Кабардино-Балкарская Республика – 44Магаданская область – 44Камчатский край – 42Республика Татарстан – 38Сахалинская область – 35Смоленская область – 34Костромская область – 33Республика Ингушетия – 30Псковская область – 29Республика Северная Осетия - Алания – 20Республика Марий Эл – 20Чеченская Республика – 10Республика Карелия – 9Чукотский автономный округ – 1

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 266 931 человек.

За сутки подтверждено 389 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 68

Санкт-Петербург – 66

Ростовская область – 15

Воронежская область – 14

Нижегородская область – 14

Московская область – 13



Иркутская область – 12Самарская область – 11Оренбургская область – 8Свердловская область – 8Архангельская область – 7Ставропольский край – 7Алтайский край – 7Красноярский край – 7Республика Бурятия – 7Курская область – 6Краснодарский край – 6Волгоградская область – 6Ивановская область – 5Тверская область – 5Республика Дагестан – 5Удмуртская Республика – 5Курганская область – 5Ханты-Мансийский автономный округ – 5Республика Саха (Якутия) – 5Забайкальский край – 5Еврейская автономная область – 5Мурманская область – 4Кемеровская область – 4Республика Крым – 3Астраханская область – 3Кабардино-Балкарская Республика – 3Республика Чувашия – 3Пермский край – 3Ямало-Ненецкий автономный округ – 3Новосибирская область – 3Калужская область – 2Липецкая область – 2Орловская область – 2Рязанская область – 2Смоленская область – 2Тамбовская область – 2Тульская область – 2Республика Карелия – 2Саратовская область – 2Тюменская область – 2Приморский край – 2Хабаровский край – 2Ярославская область – 1Севастополь – 1Карачаево-Черкесская Республика – 1Республика Марий Эл – 1Кировская область – 1Пензенская область – 1Челябинская область – 1Республика Хакасия – 1Сахалинская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 29 217человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 62,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 491 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 402 тыс. 220 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф