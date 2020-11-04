День антирекорда Дня единства России: Заболели коронавирусом 19 768 россиян и 389 смертей за сутки на 4 ноября

За последние сутки в России выявлено 19 768 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 937 (25,0%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%
3. Чеченская Республика, Свердловская область, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский АО 0,7%
Нарастающим итогом выявлено 1 693 454 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 15 567 человек:
Москва – 3852
Санкт-Петербург – 527
Московская область – 422
Воронежская область – 407
Ростовская область – 298
Красноярский край – 292
Саратовская область – 288
Самарская область – 284
Свердловская область – 282
Иркутская область – 278
Республика Коми – 253
Забайкальский край – 245
Ульяновская область – 243
Кемеровская область – 234
Орловская область – 227
Калининградская область – 225
Республика Крым – 220
Оренбургская область – 216
Мурманская область – 205
Ярославская область – 203
Республика Башкортостан – 200
Удмуртская Республика – 183
Волгоградская область – 181
Республика Бурятия – 180
Новосибирская область – 172
Омская область – 163
Курская область – 151
Алтайский край – 147
Пензенская область – 145
Брянская область – 139
Республика Калмыкия – 134
Челябинская область – 127
Ханты-Мансийский автономный округ – 125
Ямало-Ненецкий автономный округ – 124
Республика Алтай – 116
Владимирская область – 115
Пермский край – 115
Вологодская область – 114
Приморский край – 114
Республика Чувашия – 108
Республика Тыва – 107
Хабаровский край – 105
Ленинградская область – 97
Калужская область – 96
Республика Хакасия – 96
Тюменская область – 94
Тульская область – 93
Курганская область – 93
Липецкая область – 86
Рязанская область – 84
Карачаево-Черкесская Республика – 83
Республика Дагестан – 81
Томская область – 81
Ивановская область – 74
Тамбовская область – 74
Астраханская область – 69
Кировская область – 69
Республика Адыгея – 67
Амурская область – 63
Новгородская область – 60
Республика Мордовия – 49
Кабардино-Балкарская Республика – 44
Магаданская область – 44
Камчатский край – 42
Республика Татарстан – 38
Сахалинская область – 35
Смоленская область – 34
Республика Ингушетия – 30
Псковская область – 29
Республика Северная Осетия - Алания – 20
Республика Марий Эл – 20
Чеченская Республика – 10
Республика Карелия – 9
Чукотский автономный округ – 1
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 266 931 человек.
За сутки подтверждено 389 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 68
Санкт-Петербург – 66
Ростовская область – 15
Воронежская область – 14
Нижегородская область – 14
Московская область – 13
Самарская область – 11
Оренбургская область – 8
Свердловская область – 8
Архангельская область – 7
Ставропольский край – 7
Алтайский край – 7
Красноярский край – 7
Курская область – 6
Краснодарский край – 6
Волгоградская область – 6
Ивановская область – 5
Тверская область – 5
Республика Дагестан – 5
Удмуртская Республика – 5
Ханты-Мансийский автономный округ – 5
Республика Саха (Якутия) – 5
Забайкальский край – 5
Еврейская автономная область – 5
Мурманская область – 4
Кемеровская область – 4
Республика Крым – 3
Кабардино-Балкарская Республика – 3
Республика Чувашия – 3
Пермский край – 3
Ямало-Ненецкий автономный округ – 3
Новосибирская область – 3
Калужская область – 2
Липецкая область – 2
Рязанская область – 2
Смоленская область – 2
Тамбовская область – 2
Тульская область – 2
Республика Карелия – 2
Саратовская область – 2
Тюменская область – 2
Хабаровский край – 2
Ярославская область – 1
Севастополь – 1
Карачаево-Черкесская Республика – 1
Республика Марий Эл – 1
Кировская область – 1
Пензенская область – 1
Республика Хакасия – 1
Сахалинская область – 1
За весь период от коронавируса умерло 29 217человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 62,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 491 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 402 тыс. 220 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф