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Жестко износиловал маленькую дочку своей возлюбленной пьяный рецидивист

16:15 04.11.2020 Фото: pixabay.com
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Он потребовал, чтобы девочка молчала.

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Завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого жителя города Якутска в сексуальном насилии в отношении малолетней девочки

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего ранее судимого жителя города Якутска. Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Следствием установлено, что в марте 2020 года освободившийся из мест лишения свободы за убийство трех лиц сожитель матери 10-летней девочки совершил сексуальное насилие в отношении ребенка.

Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения воспользовался отсутствием дома сожительницы и потребовал, чтобы девочка молчала.

На протяжении некоторого времени девочка скрывала информацию о преступлении, но в последующем об этом стало известно матери, и женщина обратилась в правоохранительные органы.

Злоумышленник был задержан и после заключен под стражу. Он не признал своей причастности к совершенному преступлению, но проведенными следственными мероприятиями собраны доказательства, которые подтвердили его преступные действия.

Расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Следует отметить, что мать девочки не придавала воспитанию ребенка должного значения – была равнодушна к потребностям дочери, злоупотребляла спиртными напитками, подолгу отсутствовала дома, оставив дочь в компании сожителя. По этой причине следователем были инициированы мероприятия по ограничению ее в родительских правах.

Решением суда женщина ограничена в правах, в настоящее время и сейчас ребенок находится под опекой другой семьи. Также ребенку оказана необходимая психологическая помощь. Помимо этого, следователем выделены материалы о ненадлежащем исполнении матерью ребенка обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Для принятия процессуального решения данные материалы направлены в органы внутренних дел.

Источник: ykt.sledcom.ru

изнасилование педофил
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