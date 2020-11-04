"Я тебя спасу": собака защищает девочку от маминой ругани. Смотрите видео

Золотистый ретривер по кличке Гарри заступился за малышку - и еще как!

Видео дня: собака защищает ребенка от разгневавшейся матери

Еще одно доказательство того, что животные лучше людей.

Мать из города Сюйчжоу в Китае опубликовала забавное видео на котором золотистый ретривер по имени Гарри защищает маленькую девочку от ругани собственной матери. В ролике собака преграждает женщине путь и‌ начинает на нее рычать. И только когда крики стихают, Гарри успокаивается сам и успокаивает плачущего ребенка.

По словам женщины, она была зла на девочку, потому что та без спроса взяла у нее недавно купленный крем. Но тут на помощь девочке пришел Гарри. И это растопило ее сердце.

«Я все еще была расстроена, но в то же время это показалось мне забавным. Это было очень трогательно. Собаки найдут способ выразить свою любовь, если вы будете относиться к ним должным образом», —‌ говорит Сун.