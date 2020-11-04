Жуткое ДТП: Вылетели из автомобиля мать с 2-летним малышом при столкновении двух иномарок

Перевозить детей до 7-ми лет нужно только в автокресле. Помните, что от вас зависят жизни ваших пассажиров, не рискуйте напрасно.

В Братске сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием 2-летнего пассажира

1 ноября, около 20 часов в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Подбельского, произошло столкновение двух иномарок. На заднем сидении одной из них находились 30-летняя женщина и 2-летний ребенок. От удара пассажиров выбросило из автомобиля, в результате чего они получили тяжёлые травмы и госпитализированы. Предварительно установлено, что братчанка не была пристёгнута ремнём безопасности, а ребенок перевозился без автокресла.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончанию которой будет принято правовое решение.

Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание к вопросам безопасности должны проявлять родители

несовершеннолетних. Перевозить детей до 7-ми лет нужно только в автокресле. Помните, что от вас зависят жизни ваших пассажиров, не рискуйте напрасно.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области (По информации ОГИБДД МУ МВД России «Братское»)