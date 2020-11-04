Спрыгнувшего на рельсы в метро оштрафовали на 20 000 рублей. Смотрите видео

Мужчина свой поступок объяснил тем, что таким образом он решил самостоятельно поднять свой телефон.

Полицейскими столичного метро задержан пассажир за нарушение требований в области транспортной безопасности

Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали 31-летнего жителя столицы, умышленно нарушившего требования по соблюдению транспортной безопасности.

На станции метро «Профсоюзная» полицейскими при патрулировании станции был замечен мужчина, который спрыгнул с платформы на рельсы жесткого пути и поднялся обратно. Мужчина свой поступок объяснил тем, что таким образом он решил самостоятельно поднять свой телефон, упавший на рельсы. Нарушитель был незамедлительно задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции.

Инцидент на движение электропоездов не повлиял.

7 отделом полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве на задержанного был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

Судом в отношении нарушителя назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.



Источник: Пресс-служба УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве