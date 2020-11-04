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"Хоть сегодня": готов остановить войну в Карабахе Алиев

17:04 04.11.2020 Фото: © instagram.com/presidentaz
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к переговорам по урегулированию конфликта в Карабахе, но Баку не идет на компромиссы.

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Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе при условии, что Армения выведет войска из "оккупированных территорий".

"Чем скорее закончится война, тем будет лучше. Я неоднократно говорил  и могу еще раз повторить, что если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств", — заявил Алиев в интервью итальянской газете "La Repubblica".

Глава государства напомнил, что, согласно базовым принципам резолюций Совбеза ООН, сначала нужно освободить пять районов, затем — еще два.

"Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (Пашинян. — Прим. ред.) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны", — подытожил Алиев.

Ранее в интервью телеканалу Al Arabiya премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к переговорам по урегулированию конфликта в Карабахе, но Баку не идет на компромиссы. По словам Пашиняна, "как только какой-то компромисс становится приемлемым для Армении, он сразу же становится неприемлемым для Азербайджана".

военный конфликт Нагорный Карабах Ильхам Алиев
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