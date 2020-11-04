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Где обнаружил опасный вирус Роспотребнадзор, стало известно

17:30 04.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 47,4 млн человек, более 1,2 млн умерли.

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Всего проведено более 220 тыс. исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них коронавирусной инфекции.
Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили образцы коронавируса в продуктах питания, они найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, всего проведено более 220 тыс. исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них новой коронавирусной инфекции.

"Из них выявлено 322 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 47,4 млн человек, более 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 693 454 случая заражения, выздоровел 1 266 931 человек, умерли 29 217. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Источник: ТАСС

COVID-19 коронавирус пандемия
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