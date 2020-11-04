Ушла из жизни директор медколледжа Домахина Светлана в Новосибирске

Домахина Светлана Владимировна

Сегодня, 4 ноября, безвременно ушла из жизни всеми глубокоуважаемая директор ГАПОУ НСО “Новосибирский медицинский колледж” Домахина Светлана Владимировна.

Светлая память о Светлане Владимировне навсегда сохраниться в наших сердцах.

Светлана Домахина в 1991 году окончила Новосибирский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Работала в Новосибирской дорожной клинической больнице врачом терапевтом. Позже перешла в узловую больницу на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги, где также выполняла обязанности участкового терапевта.