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Ушла из жизни директор медколледжа Домахина Светлана в Новосибирске

16:55 04.11.2020 Фото: noav.ru
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Коллеги и друзья выражают искренние соболезнования близким Светланы Владимировны.

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Домахина Светлана Владимировна
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Ушла из жизни директор медколледжа Домахина Светлана в НовосибирскеВрачу с COVID-19 не давали больничный и он скончался: Минздрав начал проверкуЕщё 487 новостей

Сегодня, 4 ноября, безвременно ушла из жизни всеми глубокоуважаемая директор ГАПОУ НСО “Новосибирский медицинский колледж” Домахина Светлана Владимировна.
Светлая память о Светлане Владимировне навсегда сохраниться в наших сердцах.

Светлана Домахина в 1991 году окончила Новосибирский медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Работала в Новосибирской дорожной клинической больнице врачом терапевтом. Позже перешла  в узловую больницу на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги, где также выполняла обязанности участкового терапевта.

похороны. скончалась
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