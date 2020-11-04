С каким счетом сыграли «Бавария» - «Зальцбург» в Лиге чемпионов, узнайте

Левандовски сделал дубль, у Киммиха два ассиста.

«Бавария» разгромила «Ред Булл Зальцбург» – 6:2. Левандовски сделал дубль, у Киммиха два ассиста

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» крупно обыграла «Ред Булл Зальцбург» (6:2) на выезде.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе немецкого клуба дубль сделал форвард Роберт Левандовски, еще по голу забили защитники Расмус Кристенсен, Люка Эрнандес и Джером Боатенг, а также полузащитник Лерой Сане. Примечательно, что полузащитник Йозуа Киммих отдал две голевые передачи.

За «Ред Булл» отличились нападающий Мергим Бериша и хавбек Масая Окугава.

«Бавария» набрала 9 очков в трех турах группового раунда ЛЧ и лидирует в квартете. Это ее девятая победа подряд во всех турнирах.

«Зальцбург» за 3 игры набрал 1 очко и занимает последнюю строчку в группе.

Источник: sports.ru