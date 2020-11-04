Заявил о победе и устроил в Белом доме праздник президент США Трамп

Также он сообщил, что хочет завершения голосования, чтобы демократы «не нашли новые бюллетени».

Трамп назвал предварительные результаты выборов феноменальными

Президент США заявил, что республиканцы выиграли в тех штатах, в которых не ожидали одержать победу.

Предварительные результаты выборов в США феноменальны. С таким заявлением перед избирателями выступил президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома заявил, что республиканцы уже готовятся к празднованию. Трамп выиграл в тех штатах, в которых не ожидал одержать победу. Также он выразил надежду на то, что получит голоса и в Аризоне.

Уже известно, что действующий глава государства победил в следующих крупных штатах: Флорида, Огайо, Техас, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания.

«Мы выигрываем Мичиган, мы выигрываем Висконсин», - сказал Трамп.

В конце своего выступления американский лидер выразил уверенность, что выиграл выборы. Также он сообщил, что хочет завершения голосования, чтобы демократы «не нашли новые бюллетени».

Источник: tvzvezda.ru