Заявил о победе и устроил в Белом доме праздник президент США Трамп

Президент США заявил, что республиканцы выиграли в тех штатах, в которых не ожидали одержать победу.
Предварительные результаты выборов в США феноменальны. С таким заявлением перед избирателями выступил президент Дональд Трамп.
Глава Белого дома заявил, что республиканцы уже готовятся к празднованию. Трамп выиграл в тех штатах, в которых не ожидал одержать победу. Также он выразил надежду на то, что получит голоса и в Аризоне.
Уже известно, что действующий глава государства победил в следующих крупных штатах: Флорида, Огайо, Техас, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания.
«Мы выигрываем Мичиган, мы выигрываем Висконсин», - сказал Трамп.
В конце своего выступления американский лидер выразил уверенность, что выиграл выборы. Также он сообщил, что хочет завершения голосования, чтобы демократы «не нашли новые бюллетени».
Источник: tvzvezda.ru