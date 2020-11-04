Трамп увеличил отрыв от Байдена в ключевом штате Айова после подсчета 99% голосов

Но окончательные результаты голосования станут известны в течение недели, когда дойдут все отправленные по почте бюллетени.

Трамп может остаться на второй президентский срок

Президент США Дональд Трамп увеличил отрыв от своего соперника Джо Байдена в колеблющемся штате Айова, следует из результатов подсчета 99% голосов избирателей.

Бывший вице-президент Байден на текущий момент набирает 45%, Трамп – 53,2%. По итогам подсчета 81% голосов у Байдена было 47,6%, а у Трампа – 50,7%.

На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил Трамп. Айова дает шесть голосов выборщиков.

Большинство голосов в этом штате будет подсчитано в ночь выборов, однако отправленные по почте бюллетени будут поступать до 9 ноября. Таким образом, окончательные результаты станут известны в течение недели.