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Трамп увеличил отрыв от Байдена в ключевом штате Айова после подсчета 99% голосов

18:06 04.11.2020 Фото: Википедии
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Но окончательные результаты голосования станут известны в течение недели, когда дойдут все отправленные по почте бюллетени.

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Трамп может остаться на второй президентский срок

Президент США Дональд Трамп увеличил отрыв от своего соперника Джо Байдена в колеблющемся штате Айова, следует из результатов подсчета 99% голосов избирателей.

Бывший вице-президент Байден на текущий момент набирает 45%, Трамп – 53,2%. По итогам подсчета 81% голосов у Байдена было 47,6%, а у Трампа – 50,7%.

На предыдущих выборах в 2016 году в этом штате победил Трамп. Айова дает шесть голосов выборщиков.

Большинство голосов в этом штате будет подсчитано в ночь выборов, однако отправленные по почте бюллетени будут поступать до 9 ноября. Таким образом, окончательные результаты станут известны в течение недели.

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От редакции

Кто победит в США?

Махновец, 04 ноября 2020 18:17
Думаю Трамп.

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