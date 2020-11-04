Путину сыграла гимн России и "Славься" обновленная звонница на Спасской башне Кремля

В День народного единства президент возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Возложение цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Традиционная церемония приурочена к отмечаемому 4 ноября Дню народного единства, сообщает сайт Кремля.

После церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому Владимир Путин пообщался с представителями военно-патриотического центра «Вымпел» и Поискового движения России.

После церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому Владимир Путин пообщался с представителями военно-патриотического центра «Вымпел» и Поискового движения России.

Вместе с главой государства в возложении цветов приняли участие представители молодежи из военно-патриотического центра «Вымпел» и Поискового движения России. Президент кратко с ними побеседовал.

По окончании мероприятия главе государства представили обновлённую звонницу Спасской башни, работы по дооснащению которой новыми колоколами велись с 2017 года. В октябре 2020 года для финальной установки новых колоколов и их настройки часы и колокольный бой на Спасской башне были остановлены.

В День народного единства работа курантов возобновлена. Звонница по-прежнему будет исполнять Гимн России и «Славься», но уже в обновлённом, полнооктавном звучании.