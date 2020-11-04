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Впервые трансгендер станет сенатором в США

18:26 04.11.2020 Фото: Reuters
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В 2016 году Сара Макбрайд стала первым трансгендером, выступившим на национальном съезде Демократической партии.

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В США впервые место в сенате займёт трансгендер

Представитель Демократической партии активист Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, который займёт место в сенате Соединённых Штатов. Об этом пишет The New York Times.

Макбрайд будет представлять штат Делавэр.

Как сообщает издание, Макбрайд ранее проходила стажировку в Белом доме при администрации Барака Обамы, а затем лоббировала в Генеральной ассамблее Делавэра законопроект о правах трансгендеров, который был подписан в 2013 году.

В 2016 году Макбрайд стала первым трансгендером, выступившим на национальном съезде Демократической партии.

В августе 2018 года первый в истории судья-трансгендер Люси Кларк судила футбольный матч женских команд в Англии.

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