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Упали в мировом рейтинге знаменитые вузы Новосибирска

18:39 04.11.2020 Фото: НГТУ
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НГУ и НГТУ серьезно ослабили позиции, опустившись сразу на несколько сотен строчек в списке 1500 университетов. Из российский вузов лучшее место у МГУ.

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Новосибирские университеты упали в мировом рейтинге

Мировой рейтинг вузов продемонстрировал серьезное ослабление позиций новосибирских университетов. Агентство RUR в сотрудничестве с компанией Clarivate Analytics представили список World University Ranking, в который включили лучшие университеты мира. Всего в списке оказалось полторы тысячи вузов. В рейтинг попали два высших учебных заведения из Новосибирска – НГУ и НГТУ, но их позиции серьезно изменились в худшую сторону по сравнению с 2019 годом.

Новосибирский государственный университет вошел в категорию «601-800», хотя в прошлом году он находился на 139-й строчке. НГТУ аналитики поместили в категорию 1000+, в то время как прежде он занимал 560 место в рейтинге. Кроме того, в новый рейтинг на этот раз не попал еще один новосибирский вуз — НГУЭУ.

Самое высокое место в списке российских вузов по-прежнему занимает МГУ — он на 37 строчке.

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