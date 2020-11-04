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Задерживают участников "Русского марша" националистов в Москве: власти акцию запретили

19:11 04.11.2020 Фото: Википедии
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В этом году шествие посвятили смерти Тесака. "Русский марш" проходит ежегодно в День народного единства. Но в 2020-м его не согласовали из-за коронавируса.

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Полицейские начали задерживать участников "Русского марша"

В Москве на Цветном бульваре полиция задержала участников несогласованного «Русского марша», передает корреспондент Дождя. По его оценкам, около 15 человек задержали на выходе из метро. «ОВД-Инфо» сообщает о как минимум 30 задержанных.

В этом году «Русский марш» посвящен смерти «Тесака» Максима Марцинкевича.

Националисты договорились встретиться в метро «Цветной бульвар» и пройти до приемной ФСИН на Садовой-Сухаревской улице. До начала акции москвичей обзванивал робот с предложением прийти на Цветной бульвар в 14:00, но без упоминания названия акции. Такой звонок получили некоторые корреспонденты Дождя.

Readovka пишет, что у метро участники акции встали в сцепку и начали кричать «Убийц к ответу!» После этого их начали задерживать полицейские.

«Русский марш» проходит каждый год в День народного единства. В этом году мэрия отклонила заявки на него, сославшись на ограничения из-за коронавируса.

задержали коронавирус марш националист полиция
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