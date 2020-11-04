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Кто может рассчитывать на досрочную пенсию уже в 2021 году, рассказал эксперт

19:32 04.11.2020 Фото: pixabay.com
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Трем группам россиян назначат досрочную пенсию при определенных условиях.

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некоторыми россиянам положена вторая пенсия

Со следующего года на пенсию смогут выходить раньше педагоги, медики, многодетные матери и некоторые предпенсионеры.

Об этом рассказал эксперт Центра анализа одного из негосударственных пенсионных фондов Евгений Биезбардис. С 2021 года право выйти на пенсию досрочно получат работники металлургических, машиностроительных и химических производств и горнодобывающей отрасли.

− Во вторую категорию вошли сотрудники, работающие в особо важных для общества сферах: это медики, педагоги и артисты, − рассказал Евгений Биезбардис в беседе с агентством «Прайм».

На заслуженный отдых по справке из центра занятости также смогут уйти предпенсионеры, которым до пенсии остается два года. Важное условие – их стаж должен быть не менее 20 лет для женщин или 25 лет для мужчин.

Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию раньше на три года, а у матерей пяти детей пенсионный возраст наступает в 50 лет.

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