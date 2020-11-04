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Еще один необычный симптом коронавируса выявили ученые

19:52 04.11.2020 Фото: pexels.com
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Исследование провели в Турции и у 18% обнаружили такой признак, около 12% пациентов были с легкой формой заболевания коронавирусной инфекцией.

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Эпидемиолог назвала новый нетипичный симптом коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Среди симптомов коронавирусной инфекции встречается и заложенность ушей, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Заложенность ушей — не такой уж и редкий симптом COVID-19", — цитирует ее РГ.

Она сослалась на исследование, проведенное в Турции. Ученые проанализировали симптомы 172 пациентов с COVID-19 и у 31 человека (18 процентов) обнаружили такой признак. При этом заложенность ушей отмечали около 12 процентов пациентов с легкой формой заболевания.

По словам Пшеничной, этот симптом может встречаться и при ОРВИ. Если заложенность не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, нужно немедленно обратиться к врачу-отоларингологу, подчеркнула она.

COVID-19 заложенность коронавирус пандемия признак симптомы Наталья Пшеничная
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