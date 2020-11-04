Напали с ножом неизвестные у Белого дома. Есть пострадавшие среди прохожих

Четыре человека получили ранения в результате нападения неизвестных с ножом недалеко от Белого дома в Вашингтоне, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.
Пострадавших — троих мужчин и женщину — доставили в больницу, ранения не угрожают жизни.
Полиция разыскивает трех подозреваемых, которые, предположительно, могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую действующего президента США Дональда Трампа.
NBC подчеркивает, что власти пока не знают, связано ли нападение с прошедшими выборами.