Напали с ножом неизвестные у Белого дома. Есть пострадавшие среди прохожих

Полиция разыскивает трех подозреваемых, которые, предположительно, могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую действующего президента США Дональда Трампа.

При нападении с ножом у Белого дома пострадали четыре человека

Четыре человека получили ранения в результате нападения неизвестных с ножом недалеко от Белого дома в Вашингтоне, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Пострадавших — троих мужчин и женщину — доставили в больницу, ранения не угрожают жизни.

Полиция разыскивает трех подозреваемых, которые, предположительно, могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую действующего президента США Дональда Трампа.

NBC подчеркивает, что власти пока не знают, связано ли нападение с прошедшими выборами.