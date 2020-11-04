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Напали с ножом неизвестные у Белого дома. Есть пострадавшие среди прохожих

20:00 04.11.2020 Фото: Википедии
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Полиция разыскивает трех подозреваемых, которые, предположительно, могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую действующего президента США Дональда Трампа.

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При нападении с ножом у Белого дома пострадали четыре человека

Четыре человека получили ранения в результате нападения неизвестных с ножом недалеко от Белого дома в Вашингтоне, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Пострадавших — троих мужчин и женщину — доставили в больницу, ранения не угрожают жизни.

Полиция разыскивает трех подозреваемых, которые, предположительно, могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую действующего президента США Дональда Трампа.

NBC подчеркивает, что власти пока не знают, связано ли нападение с прошедшими выборами.

Вашингтон нападение неизвестные нож пострадали
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