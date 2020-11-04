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Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур на встрече с религиозными лидерами России

20:18 04.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент отметил, что в каждой из священных книг заложена любовь к ближнему, независимо от расы, национальности и традиций.

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Путин в День народного единства встретился с главами религиозных конфессий

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями религиозных объединений процитировал четыре священных текста - Библию, Коран, Тору и Ганджур.

Путин в среду вечером проводит встречу с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции, передает сайт Кремля. Во время встречи президент отметил, что рядом с ним на столе лежат четыре священных текста - Библия, Коран, Тора и Ганджур, и добавил, что в каждом из них заложена любовь к ближнему, независимо от расы, национальности и традиций. "Позволю себе процитировать некоторые", - сказал президент.

Дословно

"Уже неоднократно подчеркивал, что главное для нас – это безусловная ценность каждой человеческой жизни. И этот выбор в огромной степени продиктован теми ценностями, которые лежат в основе всех традиционных религий России: это православие, другие христианские конфессии, ислам, буддизм, иудаизм.

И не случайно рядом со мной на столе, здесь, слева от меня лежат четыре священных текста: Библия, Коран, Тора и Ганчжур. В каждом из них заложены непреходящие истины. И ключевая, определяющая среди них – это любовь к человеку, к ближнему, причем независимо от расы, национальности и традиций. И когда в священных писаниях говорится о ближнем, о брате, то понимать это нужно так, что речь идет не только о единоверцах, а именно о человеке вообще. Потому что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним.

И сегодня я хотел бы обратиться к словам из этих книг. Позволю себе процитировать некоторые.

Библия. «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя». Или: «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?»

А вот Коран. «Скажи, Мухаммад: «не прошу я награды у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего». «Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне». «Воистину Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро».

Тора. «Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего, и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы. Люби ближнего, как самого себя».

И, наконец, слова Будды. «В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь. Это вечный закон. Если даже человек сделал добро, пусть он делает его снова и снова, пусть строит на нем свои намерения. Накопление добра – радость».

Уважаемые друзья! Ещё раз поздравляю вас с Днём народного единства. Глубоко символично, что этот праздник был учреждён по инициативе Межрелигиозного совета России. Это является ещё одним свидетельством, что исторический путь России как великой державы определило мирное, плодотворное взаимодействие разных народов и религий.

Позвольте всем вам пожелать успехов на пути духовного служения.

буддизм иудаизм конфессии национальности праздник Владимир Путин
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