Как отпразднует Новый год 2021 Новосибирск, рассказали в мэрии

В центре города поставят традиционную елку, люди будут гулять возле оперного театра, а фестиваль снежных скульптур переедет.

Мэрия Новосибирска рассказала о планах на празднование Нового года

Несмотря на пандемию коронавируса, в Новосибирске все равно будет праздноваться Новый год. Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

Режим повышенной готовности в Новосибирской области как раз завершается 31 декабря. Чиновница пообещала, что в центре города поставят традиционную елку. Она будет наряжена на площади Ленина возле НОВАТа. Там люди будут гулять.

Часть улицы Ленина будет перекрыта. Там будет организован новогодний фуд-корт.

В Первомайском сквере планируется сделать детскую площадку. А фестиваль снежных скульптур переедет в Центральный парк.

"В этом году мы специально сделаем так, чтобы в районах города было больше точек притяжения, куда люди просто смогли бы сходить погулять, но при этом не концентрировались на одном месте, и чтобы у них создалось новогоднее настроение. Мы надеемся, что после 1 января появится возможность что-то организовать, хотя бы новогоднюю ночь нам удастся провести», - приводит издание слова Терешковой.