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Кому продлят каникулы и кого переведут на дистанционку из школьников Новосибирской области, ответит министр образования

21:04 04.11.2020 Фото: Nso.ru
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Учителя предложили отдыхать всем до 15 ноября, а после старшеклассникам перейти на дистанционное обучение. Примет ли министерство этот вариант, станет известно 5 ноября.

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глава минобра НСО Сергей Федорчук 5 ноября расскажет, как будут учиться дети во второй четверти

Брифинг об организации обучения в школах Новосибирской области намечен на 5 ноября. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в 14.00 в четверг
министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук расскажет об организации образовательного процесса в школах региона, формате обучения школьников во второй четверти, а также о других актуальных вопросах по данной теме.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне продлить каникулы на неделю предложили новосибирские учителя.

В правительстве Новосибирской области 3 ноября под руководством замгубернатора Сергея Нелюбова прошло совещание с представителями общественности, родительских комитетов, педагогов и директоров образовательных организаций. На повестке стоял главный вопрос: вернутся ли ученики в школы после 9 ноября?

«В настоящий момент нами предлагаются две модели продолжения учебы. Первая – продление каникул до 15 ноября, затем, с 16 ноября, к учебе в очном формате приступают с 1 по 5 классы, 11 классы и малокомплектные школы, а 6-10 классы будут учиться в дистанционной форме. Другая модель предусматривает: с 9 ноября продолжение каникул для 1-5 классов и учебу в дистанционной форме для 6-11 классов, а с 16 ноября – переход к формату первой модели», - отметил Сергей Нелюбов.

Иными словами, обе модели предусматривают продление школьных каникул. Только если в первом случае отдыхают ещё неделю (до 15 числа) абсолютно все ученики, то по второй модели после 9 ноября каникулы заканчиваются для учащихся 6-11 классов: они сразу выходят на дистанционное обучение. В обоих случаях с 16 ноября 1-5 и 11 классы учатся очно, а 6-10 классы на дистанционке.

Большинство участников совещания положительно оценило первую модель.

«Мы обсудили ситуацию с большинством руководителей школ Центрального округа города Новосибирска – наиболее оптимальным форматом работы был бы одновременный выход на учебу с каникул. Во главу угла в данном случае ставится здоровье – учителей и детей. Значительная часть педагогов сейчас на больничном, кроме того, многие из них достаточно тяжело переносят болезнь. Поэтому первая модель – наиболее оптимальная», - отметила директор МБОУ «Лицей №159» Татьяна Горбачева.

дистанционное обучение каникулы классы учителя Сергей Федорчук
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