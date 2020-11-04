Уложили на пол пациентов в ковидном госпитале. В знак протеста, заявил минздрав

Пациентам, которые высказывали недовольство тем, что их положили в переоборудованный процедурный кабинет, были предоставлены палаты.

Миздрав заявил, что пациенты ковидного госпиталя в Вологде лежали на полу в знак протеста

Пациенты госпиталя для больных коронавирусом в Вологде, которых засняли лежащими на полу в коридоре, разместились так в знак протеста, сообщает минздрав региона. Ранее в СМИ со ссылкой на родственников больных появилась информация, что в больнице нет мест и не хватает медперсонала.

«По информации администрации городской больницы № 1, несколько пациентов накануне отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета. В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу. Именно этот момент был запечатлен и растиражирован в социальных сетях и ряде региональных СМИ», — сообщили в министерстве.

Там заверили, что в отделении был проведен капитальный ремонт, все помещения находятся в отличном состоянии. Переоборудованная процедурная отличается от обычной палаты тем, что вместо покрашенных стен в ней плитка. «Пациентам, которые высказывали недовольство, были предоставлены палаты. Добавим, что питание в моногоспитале предоставляется в соответствии с предоставленным меню, до сегодняшнего дня жалоб со стороны пациентов поступало», — добавили в минздраве.

Всего в лечебном корпусе в Советском переулке, 63, для размещения предназначено 180 коек. Чтобы увеличить их число до 300, были задействованы оперблок, перевязочные, процедурные и столовая. Их переоборудовали под палаты.

В настоящее время в учреждении работает 106 медицинских работников, в том числе врачей, медицинских сестер и санитарок. «В период пересменки несколько человек не смогли приступить к работе. Один доктор был в экстренном порядке выведен из отделения из-за резкого ухудшения состояния, — он тоже накануне переболел COVID-19. Сейчас к работе привлекаются медработники районов и города», — заверили в минздраве

Ранее издание «Север.Реалии» (по решению Минюста, внесено в список выполняющих функции иностранного агента) со ссылкой на жителя Вологды Владимира Костерина опубликовало фотографии, на которых больные лежат на кроватях и на полу в коридоре больницы. Со слов мужчины, фотографии ему передала сестра, которую госпитализировали вместе с мужем. Якобы в госпитале нет мест и врача.