Медведь-трупоед уничтожает могилы на городском кладбище

Охотоведы считают, что медведь-осквернитель либо стар, либо болен, поэтому не может добывать пищу сам. Кроме того, выход хищников в город — это последствия отмены весенней охоты из-за коронавируса.

Жители Нижнего Тагила пожаловались на медведя-трупоеда

В Нижнем Тагиле голодный медведь уничтожил несколько захоронений. Сейчас администрация думает, как изловить расхитителя могил.

Охранники кладбища рассказали: по ночам на погост приходит медведь, раскапывает могилы, вскрывает гробы и уходит обратно в лес. С утра сторожам приходится поднимать поваленные памятники и венки.

Это не первый случай, когда хищники приходят на кладбище в поисках пропитания. В Амурской области медведь устроил себе поминальный обед. В Свердловской области его сородич съел конфеты, оставленные на могилах.

В Нижнем Тагиле медведь добрался до тела усопшего. Захоронение появилось недавно, находилось на глубине около полутора метров. Местных жителей попросили на время воздержаться от посещения кладбища, ведь сюда может днем наведаться голодный медведь.

Охотоведы считают, что медведь-осквернитель либо стар, либо болен, поэтому не может добывать пищу сам. Кроме того, выход хищников в город — это последствия отмены весенней охоты из-за коронавируса, передает НТВ.

Ритуальщики привели в порядок поврежденные могилы и обратились за помощью в администрацию. Они боятся и за посетителей, и за себя. На кладбище круглосуточно есть дежурный, но без оружия. Если что-то случится ночью, звать на помощь будет некого.