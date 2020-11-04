Погибли на пожаре двое детей с матерью. Вспыхнул бытовой газ

Мать и 14-летняя дочь сгорели в частном доме, а 7-летний мальчик скончался в больнице Челябинска.

В Челябинске женщина с двумя детьми погибли при пожаре в частном доме

Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и двух детей при пожаре в частном доме в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Возгорание бытового газа произошло в среду в одном из частных домов Металлургического района, в ходе тушения спасатели нашли тела местной жительницы и ее 14-летней дочери. Также в больницу был госпитализирован 7-летний сын погибшей, который вскоре скончался в медучреждении.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.