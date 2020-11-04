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Байден побеждает Трампа в Мичигане. Как проголосовали в других штатах?

22:17 04.11.2020 Фото: Скриншот
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Голосование за президента США официально завершилось в час ночи (09:00 мск 4 ноября), после закрытия участков на Аляске.

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Дональд Трамп и Джозеф Байден во время теледебатов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набирает 49,4% голосов в штате Мичиган.

По итогам обработки 94% бюллетеней Дональд Трамп получает 49,0% голосов. Таким образом, демократ опережает действующего главу государства по этому штату, хотя несколько часов назад Трамп лидировал с 49,4%.

Победа в Мичигане важна, поскольку принесет кандидату 16 голосов выборщиков.

В Джорджии после обработки 94% бюллетеней у Трампа — 50,5% голосов, у Байдена — 48,3%. В Северной Каролине: 50,1% и 48,6% соответственно (95% бюллетеней). В Висконсине кандидат от Демпартии продолжает укреплять позиции, набирая 49,4% голосов против 48,8% у Трампа (обработано 97% бюллетеней).

3 ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск), после закрытия участков на Аляске.

По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе того или иного кандидата преждевременно.
Тем не менее во время выступления в Белом доме президент уже объявил о готовности праздновать победу на выборах. Он отметил, что голосование прошло не без мошенничества и призвал прекратить подведение итогов. По словам президента, его команда не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".

В штабе Байдена заявления Трампа назвали "возмутительными", обвинив его в "неприкрытой попытке отобрать демократические права американских граждан".
Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).

После подсчета результатов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов.

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От редакции

Вы за кого проголосовали бы?

Аноним, 04 ноября 2020 22:34
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Аноним, 04 ноября 2020 22:35
Де жа вю, однако - и выходной день и выборы «нашего» президента и проголосовать ( даже если можешь, смысла нет и результат не изменит)
А вот в душе переживаешь - скорее бы все кончилось, ну праздник все таки!

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