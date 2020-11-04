Увеличил Путин число сотрудников ФСИН, содержащихся за счет бюджета

Штатная численность центрального аппарата ФСИН установлена в количестве 749 единиц, а сотрудников уголовно-исполнительной системы — 225 285.

Путин увеличил штатную численность Федеральной службы исполнения наказания

Президент России Владимир Путин подписал указ о штатной численности сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) и центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации 4 ноября.

Согласно тексту, штатная численность центрального аппарата ФСИН установлена в количестве 749 единиц, а сотрудников УИС, содержащихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, — 225 285 единиц.

Ранее эти показатели составляли 743 и 225 284 человека соответственно.