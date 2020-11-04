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Отстранил от работы двух чиновников после дорогой поездки в Ниццу ульяновский губернатор

22:49 04.11.2020 Фото: ulnovosti.ru
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Началась служебная и антикоррупционная проверки. Министр агрокомплекса и глава района Ульяновской области летали на отдых на частном иностранном самолете.

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Семенкин и Шпак летали за границу на частном самолете

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отстранил от должности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина на время проведения служебной проверки. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Поводом для проверки стали публикации СМИ о дорогостоящей поездке Семенкина и его жены, главы Чердаклинского района, Марии Шпак за границу на частном самолете, принадлежащем иностранной компании. Как сообщал портал Ulnovosti.ru, чиновники неделю отдыхали в Ницце, а стоимость полета на каждого в одну сторону могла составить более 30 тысяч евро. Антикоррупционную проверку проводит также областная прокуратура.

В пресс-службе добавили, что Шпак отстранили от должности главы администрации Чердаклинского района.

губернатор за границу отстранили от должности проверки чиновники Сергей Морозов
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