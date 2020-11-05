Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

Набор сотрудников ОА "БЭМЗ" на вакансии от рабочего до инженера.

АО БЭМЗ требуются: регулировщик РЭА;

контролер деталей и приборов (опыт);

специалист по охране труда;

кладовщик (металл);

электромонтер по ремонту электрооборудования;

слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования (опыт);

слесарь-ремонтник (6 разряд);

токарь-расточник;

токарь;

слесарь механо-сборочных работ (без опыта);

прессовщик изделий из пластмасс;

корректировщик гальванических ванн;

наладчик автоматов и полуавтоматов;

уборщик территории;

уборщик производственных помещений. Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,



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