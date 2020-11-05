Сильный обряд на желание с помощью иглы: Как 40 стежков помогут получить желаемое

Грамотно выполненный обряд поможет исполнить мечту буквально за 40 дней

Исполнить заветное желание под силу каждому. Существует действенный обряд, благодаря которому получится воплотить в жизнь мечту в короткий срок, если верить в свои силы и не сидеть сложа руки.

Привлечь в жизнь то, что действительно нужно, несложно, если думать о своем желании и двигаться к его осуществлению. Эксперты предлагают воспользоваться обычной иголкой, чтобы как можно быстрее воплотить желаемое и наслаждаться счастьем. Грамотно выполненный обряд поможет исполнить мечту буквально за 40 дней.

Что нужно для обряда на исполнение желания

Выполнить обряд по воплощению в жизнь мечты получится у каждого. Для этого нужно:

иголка;

длинная нить;

личная вещь;

вера в то, что желание исполнится.

Стоит помнить о том, что нить может закончиться раньше положенного, и в этом случае желанию не суждено воплотиться в жизнь. Отчаиваться не стоит, ведь желаний у каждого из нас, как правило, множество. Через несколько дней обряд можно повторить заново, загадав новую мечту.

Как исполнить желание с помощью иглы

Нить любого понравившегося цвета вдевают в иголку, формулируя про себя желание. Затем берут личную вещь: это может быть любой предмет одежды, достаточно длинный, чтобы на нем уместилась ровная линия из сорока стежков.

После того как желание мысленно озвучено, делают один стежок, втыкают нить в ткань и оставляют до следующего дня. Каждый день делают ровно по одному стежку, чтобы к концу сорокового дня получилась ровная красивая строчка.

Последний стежок завершает обряд, и после того, как строчка завершена, желание повторяют вслух, обращаясь к каждой стороне света. Если все условия соблюдены, то мечта воплотится в жизнь в течение сорока дней с момента завершения обряда.

Нельзя забывать о том, что сила мысли способна творить чудеса, а значит, нужно настроиться на успех. Уверенность в том, что загаданное сбудется, привлечет желаемое гораздо быстрее, чем неуверенность и сомнения.

Источник: dailyhoro.ru